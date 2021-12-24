إزمير (زمان التركية) – أنقذ خفر السواحل التركي 47 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ولاية إزمير بغرب البلاد، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه التركية.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية، إنها رصدت 5 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قضاء “تشمه”، أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية. وأوضحت أن فرقها أنقذت المهاجرين الخمسة.

وذكرت أن فرقها تلقت بلاغا آخر بوجود مجموعة أخرى من المهاجرين على متن قارب مطاطي وطوافة نجاة قبالة سواحل قضاء “تشمه”.

وعقب البلاغ، تحركت الفرق إلى الموقع وأنقذت 42 مهاجرا دفعهم الجانب اليوناني نحو المياه التركية.

وعقب إنقاذهم، تم تسليم جميع المهاجرين إلى إدارة الهجرة في ولاية إزمير، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.