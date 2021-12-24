إزمير (زمان التركية) – أفادت وكالة “الأناضول” بأن السلطات التركية ضبطت أمس الخميس 51 شخصا تركيًّا في ولاية إزمير غربي البلاد، ينتمون لجماعة غولن.

وجاء ذلك في عملية لخفر السواحل بقضاء ديكيلي في إزمير، إثر تلقيه بلاغا بمحاولة مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم الفرار إلى اليونان، وفق الأناضول.

ولدى وصول السلطات التركية اتضح وجود 54 شخصا على متن قارب بينهم 3 سوريين، فيما الباقي أتراك ينتمون لجماعة “غولن”.

وتم اقتياد الأشخاص الـ 54 إلى قيادة قوات حرس الحدود (جندرما) في ديكيلي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.