القاهرة (زمان التركية) قال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اإن الأمين العام أحمد أبو الغيط يتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وقال البيان إن التاريخ المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، كان بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.

وأضاف البيان أن الامين العام يهيب بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة، مشيراً إلى أن ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لانجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجالة، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد علي الحفاظ علي وحدة وسيادة الدولة.

وحث المصدر جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها.

وأكد ان الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضرورياً لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما انه من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والاجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها .

وشدد بيان الجامعة على أن الارادة الدولية – ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة – تؤكد على محورية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره ، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيدا عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخرا.

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