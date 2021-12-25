نقرة (زمان التركية) – شكك البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم أحمد حمدي تشاملي، في طوابير المواطنين أمام منافذ الخبز المدعم، ووصفها بـ”الفيلم”.

خلال برنامج تلفزيوني شارك فيه استهدف تشاملي، الملقب بـ “يليز”، ظاهرة طابور الخبز، وقال: “هل يعقل أنه لا يوجد أحد قادر على شراء الخبز وإحضاره لمنزله؟” يتم تشكيل طوابير خبز الناس لتصوير الأفلام والتقاط الصور”.

ارتفعت أسعار الخبز في تركيا مؤخرا بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، تبعا لذلك زاد الإقبال على الخبز المدعم.

كما استهدف تشاملي حزب الشعب الجمهوري المعارض، حيث أشار إلى أنه أفسد أخلاق الأمة، وأن “المنتمين له هم أحفاد الأشخاص الذين أصبحوا خيولًا للعربة الإنجليزية” .

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