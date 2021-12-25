أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، إنه لو ترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيفوز بها حتى من داخل سجنه.

تصريحات دميرطاش المعتقل في منذ ما يقرب من 5 سنوات، جاءت من خلال سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي على تويتر.

وقال دميرطاش: “لو كنت مرشحًا مشتركًا للمعارضة، سأفوز في الانتخابات حتى من السجن”.

وأضاف دميرطاش: “في الخارج، لا يزال البعض يعتقد أن هذه الحكومة المخادعة والمزورة يمكن أن تخدع الشعب وتفوز بالانتخابات”.

وطالب دميرطاش في تغريداته الحكومة بالاستمرار في إبعاد وجهها عن الفقراء، مشددا على أن المعارضة ستفوز في الانتخابات بالتأكيد.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

يذكر أن صلاح الدين دميرطاش سبق له الترشح عن حزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، من داخل السجن.