أنقرة (زمان التركية) – قال القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم لطيف جيم باران، إن المسلمين في العالم ينظرون إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أنه الخليفة.

تصريحات باران جاءت خلال مشاركته في برنامج “سومان ألتي” الذي يبث على قناة 42.

باران أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ذكر أن تركيا اليوم تجاهد بفكر المسلم والمؤمن، واليوم رجب طيب أردوغان مجاهد، يجاهد في الصومال وقطر.

وأضاف باران: “يجاهد أردوغان في اليمن وليبيا. مع من يقاتل؟ ألا يحارب الكفار؟ اليوم، ينظر المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى رجب طيب أردوغان كرئيس، وهم بالتأكيد يرونه الخليفة”.

كما أشار باران إلى أن أردوغان حكم تركيا بتوفيق من الله بسبب صلاة المظلومين وكان تجسيدا لأحلام الناس من الماضي، فهو الرئيس الذي طالما حلم الناس به.

–