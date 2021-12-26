أنقرة (زمان التركية) – أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريحات للعاملين في مصنع أردم سوفت للمنسوجات بالمنطقة الصناعية المنظمة الرابعة في مدينة غازي عنتاب.

وتطرق أردوغان في تصريحاته إلى الحد الأدنى للأجور قائلا: “البعض شرعوا في الاستخفاف بالحد الأدنى للأجور عندما ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة. والآن لاحظنا أنهم لم يقدموا مجددا على إعداد الحسابات، لأنها لم تفلح”.

يُذكر أن سعر الدولار كان يبلغ 14.8 ليرة وقتما أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بما يقارب 50 في المئة، غير أن سعر الدولار الآن تراجع إلى 10.99 ليرة.

وأضاف أردوغان أن الحكومة منعت حدوث آي عراقيل بعملية التوظيف من خلال إلغاء كم كبير من الأعباء الضريبية للزيادة بالحد الأدنى للأجور.

وفيما يخص فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي صرح أردوغان أن السلطات تقدم تضحيات كبيرة كي يتمتع المواطنون بالكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء بأسعار مناسبة.

وأوضح أردوغان أن السلطات حمّلت القانون جزء كبير من الزيادة الاستثنائية في أسعار الطاقة والغذاء عالميا كي تنعكس على فواتير المواطنين بأقل قدر ممكن قائلا: “ما شأنكم بالدولار واليورو بينما تمتلكون الليرة؟ عملتنا هي الليرة التركية وستعتادون على هذا”.

ووصف أردوغان من يزعمون عدم العثور على فرص عمل بالجاحدين قائلا “السيد أرجان أخبرني أنهم بحاجة إلى العمالة، لكنهم يعجزون عن إيجادها. يريدون اكتساب المال دون بذل مجهود. من يبحث عن العمل سيجد العائد، أما من يبحث عن المال دون بذل مجهود فلا يؤاخذنا”.