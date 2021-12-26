أنقرة (زمان التركية) – هزم فريق جالطة سراي التركي نظيره أنطاليا سبور بهدفين مقابل لاشيء.

المباراة التي تمت ضمن فاعليات الأسبوع الـ19 من الدوري التركي الممتاز، شهدها استاد ناف التركي.

وسجل هدفي جالطة سراي سيفان فيجولي في الدقيقة 46، ومحمد كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 52.

وكانت نسبة استحواذ جالطة سراي في المباراة 49%.

وبهذه النتيجة يحتل جالطة سراي المركز الثامن في جدول الدوري التركي، بإجمالي 27 نقطة.

أما أنطاليا سبور فيأتي في المركز الـ14، بإجمالي نقاط 22.

ويتصدر طرابزون جدول الدوري التركي، بجمالي 45 نقطة.