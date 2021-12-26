آنقرة (زمان التركية) – علق نائب رئيس حزب الخير، البرلماني دورموش يلماز، على التهديدات التي وجهها له الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني اعتبر يلماز رئيس البنك المركزي التركي السابق أن تهديدات أردوغان ليست عادية وأنه يسعى من خلالها إلى توجيه رسائل لجهات معينة.

أضاف قائلا: “هذه ليست واقعة عادية. هذه استراتيجية تم دراستها جيدا ولا تزال قيد التنفيذ. هذا بمثابة تخويف للبعض، فهو يسعى لإيصال رسائل إلى البعض من خلالنا بعدم توجيه الانتقادات للسلطة الحاكمة”.

خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني هاجم إردوغان يلماز على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي وصفها بالزيادة غير المباشرة لسعر الفائدة.

وأفاد أردوغان في تصريحاته أن يلماز ارتكب جرما وسيدفع ثمنه قائلا: “سينجو بفضل الحصانة البرلمانية، لكنه سيدفع الثمن بالغرامات”.