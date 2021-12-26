أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “نيكي” اليابانية، إن يوم الحساب للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يقترب.

تتابع الصحافة الدولية باهتمام خطوات تركيا في السياسة الخارجية والنهج الاقتصادي المثير للجدل الذي يتبعه الرئيس أردوغان.

نشرت الصحيفة المالية اليابانية الشهيرة نيكي مقالاً عن سياسات تركيا الإقليمية وخطوات سياسة أردوغان الخارجية، تحت عنوان “لنجعل تركيا عظيمة مرة أخرى: أردوغان تخلص من كتاب القواعد”.

وجاء في المقال أن أردوغان يحاول أن يجعل تركيا قوة جيوسياسية بأي ثمن، لكن يوم حسابه يقترب.

وأضاف المقال أن أردوغان منذ وصوله إلى السلطة قلب السياسات الموالية للغرب التي كانت قائمة لعقود.

وأشارت “نيكي” إلى أن نهج أردوغان “المنفرد الضال” هو الأكثر وضوحًا في العلاقات التركية الأمريكية”.

وفي المقال، الذي ينص على أن أردوغان يلجأ على الفور إلى روسيا عندما يعتقد أن الغرب لا يحترمه، تم ذكر الآراء القائلة بأن هذه قد تكون لعبة خطيرة.

كما لوحظ في المقال أن أردوغان توجه في البداية إلى الشرق الأوسط، ولكن بعد مغادرة هذه المنطقة أيضًا، قام بتقييم قدرة تركيا على نشر نفوذها في أوراسيا، بينما يتجه إلى إفريقيا.