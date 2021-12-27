أنقرة (زمان التركية) – أعلن اتحاد النقابات العمالية الترك ارتفاع حد الفقر إلى 13 ألف و72 ليرة وحد الجوع إلى 4 آلاف و13 ليرة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأشار الاتحاد إلى ارتفاع نفقات معيشة العامل الأعزب إلى 5 آلاف ليرة شهريا مفيدا أن أسعار السلع الغذائية سجلت زيادة قياسية بواقع 54.96 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وكان حد الجوع، الذي يمثل حجم النفقات الشهرية اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية السليمة، يقدر ب 3 آلاف و84 ليرة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حين كان حد الفقر يبلغ 10 آلاف و669 ليرة.

وفي السياق نفسه سجل مؤشر الاتحاد الغذائي، الذي يعد أحد المؤشرات الرائدة للتضخم الغذائي، زيادة قياسية خلال الشهر الجاري، فخلال الشهر الجاري ارتفع التضخم الغذائي في أنقرة بنحو 25.75 في المئة على الصعيد الشهري و54.96 في المئة على الصعيد السنوي.

وكانت الزيادة في أسعار السلع الغذائية قد بلغت خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 3.18 في المئة على الصعيد الشهري ونحو 26.82 في المئة على الصعيد السنوي.

وبالإضافة إلى النفقات الغذائية ارتفع حجم النفقات الشهرية الإلزامية الأخرى لتلبية احتياجات الملبس والمسكن والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المشابهة إلى 13.072.51 ليرة.

وبلغ حجم الزيادة في النفقات الغذائية لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص مقارنة بالشهر السابق نحو 822 ليرة، بينما بلغ حجم الزيادة في إجمالي النفقات الشهرية نحو 2677 ليرة.

هذا وبلغت الزيادة السنوية في مستلزمات المطبخ نحو 1423 ليرة، في حين بلغت الزيادة السنوية في النفقات الإجمالية نحو 4636 ليرة.