أنقرة (زمان التركية) – انتقد البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي أوزتونتش، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من يطالبون بالقضاء على البطالة بأنهم “جاحدين”.

وقال أوزتونتش: “هناك رئيس يسمي أمته جاحدة، بصفتي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أقول لطيب أردوغان، من يقول للشعب بأنه جاحد هو نفسه الجاحد”.

وأضاف أوزتونتش: “طيب أردوغان، الأمة صوتت لك لمدة 20 عامًا، أنت تسمي الأمة جاحدة. عيب عليك. انظر في المرآة وسترى الجاحد”.

وخلال تواجده مع العاملين في مصنع أردم سوفت للمنسوجات في غازي عنتاب، تطرق أردوغان في تصريحاته إلى الحد الأدنى للأجور قائلا: “البعض شرعوا في الاستخفاف بالحد الأدنى للأجور عندما ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة. والآن لاحظنا أنهم لم يقدموا مجددا على إعداد الحسابات، لأنها لم تفلح”.

وأضاف أردوغان أن الحكومة منعت حدوث آي عراقيل بعملية التوظيف من خلال إلغاء كم كبير من الأعباء الضريبية للزيادة بالحد الأدنى للأجور.

كما انتقد أوزتونتش تصريحات أردوغان التي طالب خلالها المواطنين بعدم الاهتمام بالدولار، حيث قال: “يا طيب أردوغان عملتنا الليرة التركية. المتعاقدون معك لديهم عمل بالدولار واليورو، وليس نحن. اخبر هؤلاء المقاولين أيضا”.