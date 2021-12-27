أنقرة (زمان التركية) – وصف إنجين أوزكوتش نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه عديم الكرامة.

تصريحات أوزكوتش جاءت ردا على أردوغان بعد أن وصف الأخير رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بأنه ليس لديه كرامة.

وقال أوزكوتش إن عديم الكرامة هو من يقضي على أموال الأمة، ويجعل الأمة تدفع لمصلحة الأثرياء الذين لديهم دولارات.

وأضاف أوزكوتش: “عدم الكرامة هو الجلوس على طاولة مع حزب العمال الكردستاني في تركيا وفتح بوابة خابور الحدودية. عدم الكرامة تخص من عرضوا مصنع الدبابات للبيع. عدم الكرامة تخص أولئك الذين يفتحون غرفة تشفير الجيش للعالم”.

وتابع أوزكوتش: “أولئك الذين استضافوا شقيق عبد الله أوجلان على التليفزيون الرسمي التركي للحصول على الأصوات في انتخابات اسطنبول هم أشخاص ليس لديهم كرامة. أولئك الذين يحولون أنصارهم إلى مليارديرات الدولارات ويفقرون الأمة بينما ينظرون إلى أعين الأمة، هم أناس ليس لديهم كرامة”.