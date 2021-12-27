أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حديث تقدم منصور يافاش عمدة بلدية أنقرة بفارق واضح على الرئيس رجب طيب أردوغان خلال استطلاع رأي حول سباق الانتخابات الرئاسية.

استطلاع الرأي أعدته مؤسسة متروبول للأبحاث، في ظل اضطرابات اقتصادية عنيفة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مع تأثير جائحة كورونا.

وخلال استطلاع الرأي الأخير للمؤسسة خلال عام 2021 تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 23.9 في المئة، وحزب الشعب الجمهوري على 20.3 في المئة وحزب الخير على 10.5 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 8.8 في المئة وحزب الحركة القومية على 3.9 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 1.9 في المئة.

وعقب توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد بلغت أصوات حزب العدالة والتنمية 26.2 في المئة وحزب الشعب الجمهوري 21.4 في المئة وحزب الخير 10.9 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي 9.1 في المئة وحزب الحركة القومية 4.2 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم 2.2 في المئة.

وبهذا يبلغ إجمالي أصوات تحالف الجمهور الحاكم 30.4 في المئة.

أكبر منافسي أردوغان

وتسلط المشكلات القائمة في العديد من المجالات وعلى رأسها الاقتصاد الضوء على المرشح المشترك المرتقب للمعارضة بالانتخابات الرئاسية المقبلة على الرغم من تبقي نحو عامين على انعقادها.

وفق استطلاع الرأي، يتقدم منصور يافاش بفارق واضح على أردوغان، حيث حصد يافاش 54.4 في المئة من الأصوات في حين حصل أردوغان على 32.9 في المئة ما يعكس تقدم يافاش بفارق 21.5 في المئة.

ولا يختلف المشهد كثيرا في السباق بين أردوغان وإمام اوغلو، حيث حصل إمام اوغلو على 48.7 في المئة في حين حصل أردوغان على 36.6 في المئة ما يعكس تقدم إمام اوغلو بفارق 12.1 في المئة.

وأوضح 52 في المئة من المشاركين أن أردوغان سيخسر الانتخابات القادمة، بينما أفاد 44 في المئة من المشاركين أن الانتخابات المقبلة ستسفر عن فوز أردوغان.

وذكر 29.8 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح أردوغان في حال انعقاد انتخابات، بينما أكد 46.9 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح المرشح الآخر.

هذا وأعرب 56.9 في المئة من المشاركين عن رغبتهم في عقد انتخابات مبكرة، في حين أبدى 40 في المئة من المشاركين رفضهم للفكرة.