أنقرة (زمان التركية) – بدأت وحدة الطيران المدني الصينية تحقيقا ضد الخطوط الجوية التركية.

وذكرت وكالة الإعلام الصينية Yicai أن المسؤولين الصينيين قرروا فتح هذا التحقيق على خلفية إدعاءات بلوغ ثمن تذاكر طيران رحلة الخطوط الجوية التركية الواصلة بين إسطنبول وكوانزو إلى 27 ألف يورو للدرجة الاقتصادية و35 ألف يورو لدرجة رجال الأعمال.

وأوضحت وكالة الإعلام الصينية أن السلطات الصينية ستحقق فيما إن كان هناك خرق للاتفاقيات بين تركيا والصين أم لا.

ولاقت هذه الادعاءات أصداء واسعة بالصحافة العالمية وذلك في الوقت الذي تنص فيه الاتفاقيات بين البلدين على ضرورة اتفاق الحكومتين الصينية والتركية على الإجراءات المتعلقة بأسعار الرحلات بين البلدين وتصديق سلطات الدولتين عليها.

هذا وتشير الاخبار المتداولة في وسائل الإعلام الصينية إلى ارتفاع أسعار تذاكر رحلات الخطوط الجوية التركية بين لندن وشنغهاي إلى 1800 يورو عقب جائحة كورونا.