أنقرة (زمان التركية) – التقى رئيسا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، برفين بولدان ومدحت سنجار، برئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو.

وعقب اللقاء أدلى الزعماء الثلاثة ببيان مشترك دون تلقي أية أسئلة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة زيارات مكثفة من حزب الشعوب الديمقراطي لجميع الأحزاب المعارضة، لحشد تأييد لعقد انتخابات مبكرة، والحفاظ على علاقات مع جميع أحزاب المعارضة.

جميع الآراء ثمينة بالنسبة لنا

وأكد كيليجدار أوغلو في تصريحاته على ضرورة إعطاء الأولوية للسلام وليس الصراع، قائلا: “علينا أن نجتمع ونتباحث. لا توجد مشكلة تواجهها تركيا يصعب حلها. بحثنا المشكلات التي تعاني منها تركيا، حيث تناولنا الاقتصاد ومشكلات التجار والمزارعين والمتقاعدين. بالتأكيد هناك اختلاف في وجهات النظر، لكن جميع الآراء ثمينة بالنسبة لنا”.

رغبة مشتركة لعقد انتخابات مبكرة

من جانبها أكدت بولدان أن المشكلات التي تواجهها تركيا وتطلب حلا سريعا معروفة، للجميع قائلة: “بصفتنا أحزاب معارضة تحملنا هذه المسؤولية وتبادلنا وجهات النظر بشأن كيفية حل هذه المشكلات وما يتوجب فعله خلال المرحلة الانتقالية. نحن نعيش في تركيا التي تعاني من أزمات في جميع المجالات، تركيا ستحظى بإدارة جديدة ومفهوم جديد عبر قرار عقد انتخابات مبكرة. لذا طرحنا مقترح بتقديم طلب لعقد انتخابات مبكرة من خلال مقترح مشترك. وسنطرح وجهات النظر بهذا الصدد في أقرب وقت ممكن”.

وفي السياق نفسه أفاد سنجار أن هذه اللقاء يشكل أهمية كبيرة، قائلا: “إن كنا نرغب في إعادة هذا البلد إلى الديمقراطية فعلينا إظهار هذا للمجتمع من خلال علاقاتنا. وأعربنا عن رغبتنا في مواصلة هذه اللقاءات على صعيد رؤساء الأحزاب كلما استدعت الحاجة”.