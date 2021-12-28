أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نصب فخا للشعب التركي بقرارته الاقتصادية الأخيرة.

تصريحات أوزتراك جاءت خلال مؤتمر صحفي للمجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري.

وأوضح أوزتراك أن أردوغان ظل يتحدث باستمرار منذ سبتمبر، مما تسبب في انتعاش أسواق صرف العملات الأجنبية، لينصب فخا للأمة ويأخذ مدخراتها.

أضاف أوزتراك: “الرئيس -أردوغان- نصب فخا للأمة، وأخذ مدخرات الأمة وأعطاها لأباطرة الفائدة وأنصارهم. استغرق الأمر 49 يومًا حتى يصل الدولار من 8 ليرات و 31 سنتًا إلى 10 ليرات، لكن الأمر استغرق 24 يومًا فقط حتى يصل الدولار نفسه من 10 ليرات إلى 18 ليرة. تخفيض بنسبة 44 في المائة لقيمة العملة في غضون 24 يومًا فقط”.

وأكد أوزتراك أن صرخة الشعب ترتفع إلى السماء، والشكاوى تتدفق على حزب الشعب الجمهوري، فالحكومة المنتخبة من قبل الأمة لحماية مصالح الأمة؛ تتآمر على الأمة.