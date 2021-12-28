أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، بيرفين بولدان، إن تركيا بحاجة إلى عقد انتخابات مبكرة.

تصريحات بولدان جاءت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، خلال زيارتها للحزب المعارض، وأوضحت أن تركيا بحاجة إلى انتخابات مبكرة، وأنها شاركت هذا المطلب مع رئيس حزب المستقبل.

وأضافت بولدان: “إنها ليست انتخابات مبكرة، بل نسميها انتخابات طارئة فورية. لتتخلص تركيا من هذا الوضع الراهن. ومع ذلك، هناك حاجة إلى فترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة. لأننا نعيش اليوم في عملية تغيب فيها الديمقراطية والعدالة والقانون في تركيا”.

وأكدت بولدان أنه خلال اجتماعها مع داود أوغلو تحدثا عن توقعات المجتمع التركي من المعارضة، وأشارت إلى أنه بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن المجتمع التركي لديه آمال كبيرة في المعارضة.

أما رئيس حزب المستقبل، فأكد أنه من المهم للأحزاب ذات وجهات النظر والرؤى المختلفة إقامة حوار وتبادل وجهات النظر في الديمقراطيات. وأشار إلى أن مفاوضات جميع الأطراف على أساس السياسة الشرعية مهمة من أجل السلام في البلاد.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدد مؤرًا رفضه عقد انتخابات مبكرة في البلاد وقال إن موعد الانتخابات في تركيا هو يونيو 2023، و”لن يكون هناك انتخابات مبكرة بأي حال من الأحوال”.

استهدف أردوغان المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: “أخاطب السياسيين غير الأكفاء الذين يأملون في الحصول على مكاسب من كارثة البلاد، وأخاطب المتحمسين المتنكرين في زي الأكاديميين والصحفيين، ومخططي الانقلاب، والإمبرياليين الذين يريدون تصميم السياسة التركية بالإرهاب والعنف و الحظر، لن تنجحوا جميعا”.

أردوغان قال إن “تركيا الآن في قفزة جديدة”، وأن “تركيا كسرت الفخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولم يتم فصل الوطن عن أهدافه”.

وتتزايد مطالب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات مبكرة، في حين يرفض أردوغان بشدة في ظل تأثر شعبيته بالتراجع الاقتصادي الذي تشهده تركيا حاليا.