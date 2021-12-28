أنقرة (زمان التركية)ــ اتهمت كتائب حزب الله، الميليشيا الشيعية في العراق، بعض الدول بالتدخل في مسار الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت أنها لن تكون في الحكومة الجديدة.

كتائب حزب الله، قالت عن انتخابات تشرين الأول/أكتوبر “تلقى الذين صادروا حقوق الشعب العراقي دعما من التحالف الصهيوني الأمريكي السعودي”.

الكتائب الموالية لإيران ادعت أن المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء العراقي مورس عليهم ضغوظ وتعرضوا لانتهاكات وابتزاز من السفارة الأمريكية في بغداد وبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وجاء في البيان أنهم لن يشاركوا في الحكومة، الجديدة لكنهم سيستمرون في الدفاع عن حقوقهم.

وباتت نتائج الانتخابات العراقية نهائية، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الطلب الذي تقدم به ائتلاف الفتح الشيعي، حليف كتائب حزب الله، بإلغاء الانتخابات العامة.

قيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، قال إنهم سيلتزمون بقرار المحكمة الاتحادية، رغم ثقتهم بأنه “لم يكن مهنيا” و”جـاء بسبب ضغـوط كبيرة مورست على القضاء”.

صادقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية على نتائج الانتخابات العامة بعد وقت قصير من قرار المحكمة.

انتخابات تشرين

في انتخابات 10 تشرين الأول أكتوبر في العراق، أرسلت كتلة الصدر التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر 73 نائبا إلى مجلس النواب المكون من 329 مقعدا، وحل ائتلاف التقدم السني بزعامة محمد الحلبوسي بالمرتبة الثانية بعدد 37 نائبا، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في المرتبة الثالثة بعدد 33 نائبا.