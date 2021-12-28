أنقرة (زمان التركية) – قدمت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار، موعدا محتمل لإجراء الانتخابات المبكرة في تركيا.

أكشنار أوضحت أنه إذا قررت الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، فستكون في نهاية مايو أو يونيو 2022.

وقالت أكشنار إنه بمتابعة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بالنسبة للفائدة والدولار، يمكن أن نتوقع موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

أكشنار التي أكدت أن تنبؤها معتمد على النظام الاقتصادي الجديد، أضافت: “إذا كانت هناك انتخابات قبل عام 2023، فقد يكون في نهاية مايو أو يونيو”.

وأشارت ميرال أكشنار إلى أن حزب الخير هدفه التحول إلى النظام البرلماني الجديد المناسب للقرن الحادي والعشرين.

تابعت زعيمة حزب الخير: “في الانتخابات القادمة، سنكون تحالفًا وطنيًا ربما بحزبين تم تشكيلهما حديثًا وربما 6 أحزاب”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدد مؤرًا رفضه عقد انتخابات مبكرة في البلاد وقال إن موعد الانتخابات في تركيا هو يونيو 2023، و”لن يكون هناك انتخابات مبكرة بأي حال من الأحوال”.

استهدف أردوغان المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: “أخاطب السياسيين غير الأكفاء الذين يأملون في الحصول على مكاسب من كارثة البلاد، وأخاطب المتحمسين المتنكرين في زي الأكاديميين والصحفيين، ومخططي الانقلاب، والإمبرياليين الذين يريدون تصميم السياسة التركية بالإرهاب والعنف و الحظر، لن تنجحوا جميعا”.

أردوغان قال إن “تركيا الآن في قفزة جديدة”، وأن “تركيا كسرت الفخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ولم يتم فصل الوطن عن أهدافه”.

وتتزايد مطالب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات مبكرة، في حين يرفض أردوغان بشدة في ظل تأثر شعبيته بالتراجع الاقتصادي الذي تشهده تركيا حاليا.