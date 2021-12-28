أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، أن 60% من المواطنين الأتراك لا يعتقدون أن الحكومة التركية قادرة على تحسين الاقتصاد.

أجرت مؤسسة “أقصوي” للأبحاث استطلاعا للرأي، سألت خلاله المواطنين إن كانوا يعتقدون أن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قادرة على إصلاح الاقتصاد أم لا.

وبحسب النتائج، قال 60.3٪ إنهم لا يعتقدون أن الحكومة بإمكانها تحسين وضع الاقتصاد، وأكد 39.7 في المائة فقط، أن لديهم ثقة في أن الحكومة قادرة على ذلك.

وبالنظر إلى النتائج على أساس الأحزاب السياسية، أشار 67% من ناخبي حزب العدالة والتنمية إلى ثقتهم في أن الحكومة ستحل الأزمة الاقتصادية، وكانت النسبة 55.9% بين صفوف حزب الحركة القومية.

وبالنسبة لناخبي تحالف الأمة وحزب الشعوب الديمقراطي، يبرز الاعتقاد بأن الحكومة ستفشل في إعادة الاقتصاد إلى الحالة الجيدة.

كما كشف استطلاع الرأي، أن من يتوقع استمرار انخفاض سعر الصرف لا يتجاوز 30 في المائة.