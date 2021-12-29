أنقرة (زمان التركية) – احتل العالمان التركيان، مطورا قلاح كورونا، البروفيسور أوغور شاهين وزوجته الدكتورة أوزلم توريتشي، المرتبة الأولى في القصص الملهمة لعام 2021 للاتحاد الأوروبي بعنوان “قوة العلم”.

في القائمة التي تمت مشاركتها من حساب وسائل التواصل الاجتماعي لها، ذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن عام 2021 شهد قصصًا ملهمة عن التضامن والجدارة والأمل على الرغم من كل الصعوبات.

وبحسب القائمة، جاء العالمان التركيان أوغور شاهين وأوزليم توراجي، مطورا لقاح كورونا، على رأس القائمة.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن شاهين وتوراجي أنقذا حياة الملايين من الناس حول العالم من خلال تطوير لقاح كورونا.

وكان المركز الثاني في قائمة الاتحاد الأوروبي يحمل اسم “قوة التضامن”، وهو الخاص بتقاسم 350 مليون جرعة لقاح مع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من قبل دول الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج (COVAX).