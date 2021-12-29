أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج دراسة حديثة أن واحد من كل أربعة أتراك يحصلون على الخبز المُدعم الذي يتم تقديمه في مقصف بلدية إسطنبول المدعوم.

الدراسة التي أجرتها شركة متروبول التركية للدراسات واستطلاعات الرأي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري أفادت أن الخبز المدعّم الذي يباع مقابل 1.25 ليرة عوضا عن سعره في المخابز البالغ 2.5 ليرة يحظى بإقبال شديد.

وأوضح 43.1 في المئة من المشاركين في الدراسة أنهم يحصلون على رغيف العيش من المخبز المدعم، بينما ذكر 24.6 في المئة من المشاركين أنهم يحصلون على الخبز من المحال التجارية. وأكد 23.5 في المئة من المشاركين أنهم يحصلون على الخبز المدعّم، في حين أفاد 6.2 في المئة من المشاركين أنهم يعدون الخبز بالمنزل.

هذا وأعرب 14.2 في المئة من المشاركين عن عجزهم عن تلبية احتياجاتهم، في حين أوضح 57.3 في المئة من المشاركين أنهم يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم وأفاد 28 في المئة من المشاركين أنهم لا يواجهون أية صعوبات في تلبية احتياجاتهم.

وارتفعت أسعار الخبز التجاري في تركيا بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، حيث يتم استيراد أغلب المواد من الخارج، والتي تأثر سعرها بتراجع قيمة الليرة امام العملات الأجنبية.