أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” إن معدل التضخم النقدي الحالي في تركيا، هو الأعلى في البلاد منذ 18 عاما.

أجرت وكالة “رويترز” استطلاعا للرأي، كشف أن توقعات التضخم السنوية لشهر ديسمبر ما بين 26.4 في المائة إلى 37.3 في المائة. وكانت آخر مرة ارتفع فيها مؤشر أسعار المستهلكين إلى 30.7 في المائة في مايو 2003.

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم النقدي الشهري حوالي 9 في المائة.

وبحسب رويترز، فإن أسعار المواد الغذائية في أنقرة ارتفعت بنسبة 25 بالمائة شهريًا، من 27 بالمائة في نوفمبر سنويًا إلى 55 بالمائة في ديسمبر. وكانت آخر مرة حدثت فيها مثل هذه الزيادة المرتفعة في تضخم أسعار الغذاء في “ديسمبر 1987، بعد انتخابات نوفمبر 1987”.

يذكر أنه بحسب معهد الإحصاء التركي (TUIK)، بلغ معدل التضخم 21.31 بالمئة، وأعلنت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) أن التضخم 58.65 بالمئة.

انخفض سعر صرف الدولار الذي تجاوز مستوى 18 ليرة، بشكل حاد مع تطبيق “الوديعة بالليرة المحمية بالعملة الأجنبية” الذي أعلنه رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان في 20 ديسمبر، لكن التضخم الذي يحرق جيوب المواطنين يحافظ على اليادة بشكل شهري.

هناك مخاوف من انعكاس إصرار الرئيس رجب طيب أردوغان تطبيق سياسة خفض الفائدة على أرقام التضخم لشهر ديسمبر.