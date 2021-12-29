أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “دير ستاندرد” النمساوية إن العديد من الأتراك يكافحون من أجل كسب قوت يومهم.

دير ستاندرد، إحدى الصحف النمساوية العريقة، ذات التوجه الاشتراكي الديمقراطي، نشرت خبرا بعنوان “خبز وبصل وعدس – كثير من الأتراك لا يستطيعون تحمل المزيد”، تناولت خلاله آخر الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

وأوضحت الصحيفة أن الأتراك يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة، خاصة بعد التراجع الكبير في الليرة التركية وارتفاع التضخم.

وأضافت الصحيفة: “تستمر الطوابير منذ أسابيع في أكشاك الخبز الرخيصة في منطقة أوسكودار في إسطنبول. غالبية الموجودين في الطابور هم من المتقاعدين الذين يحاولون كسب لقمة العيش عن طريق شراء ثلاثة أرغفة من الخبز الأبيض المدعم”.

ونقلت الصحيفة تصريحات رجل تركي مسن يقف في الطابور، حيث قال: “نأكل الخبز والبصل والعدس فقط، ولا يمكننا أن نشتري أي شيء آخر”.

وتابعت الصحيفة: “تزداد الحياة صعوبة أيضا بالنسبة للشركات التركية متوسطة الحجم. الانخفاض السريع في قيمة الليرة التركية والزيادات الكبيرة الناتجة عن ذلك في أسعار المواد الغذائية تجعل التسوق في السوبر ماركت عقبة. تبيع العديد من سلاسل المتاجر بعض المنتجات بشكل فردي لأنها تفترض أنها ستبيع في اليوم التالي بأسعار مرتفعة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن العديد من العائلات التركية ترسل أطفالها للدراسة في الخارج، على أمل أن يتمكنوا من كسب لقمة العيش في أوروبا في المستقبل، ولكن مع سقوط الليرة، أصبح من المستحيل عليهم تمويل تعليم أطفالهم.