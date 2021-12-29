أنقرة (زمان التركية) – قال عازف البيانو التركي الشهير فاضل ساي إن عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو سيفوز بتركيا على الرغم من كل العراقيل التي يضعها خصومه.

تتواصل ردود الفعل الغاضبة ضد بدء وزارة الداخلية عملية تفتيش خاصة لبعض الموظفين العاملين في بلدية إسطنبول أو الشركات التابعة لها، بدعوى أنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية مختلفة.

عبر منشور له على حسابه على تويتر، أعلن الفنان فاضل ساي دعمه لرئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، معلنًا أنه سيفوز بمنصب الرئاسة مثلما فاز برئاسة بلدية إسطنبول رغم إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 2019 لمنع تسلمه رئاسة البلدية.

فاضل ساي وصف إمام أوغلو بـ”ابن الشعب”، ثم أضاف قائلا: “إنه نجح في تسلم منصب رئيس بلدية إسطنبول بالتعب والمجهود في ظل ظروف صعبة للغاية. وأعتقد أنه ستفوز برئاسة تركيا أيضا على الرغم من وجود ظروف صعبة جديدة.. نحن ورائك. نحن معك. سنشهد أياما مشمسة”، على حد تعبيره.