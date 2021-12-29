أنقرة (زمان التركية) – أكد قادة حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، على التعاون والتشاور والحوار المشترك.

أجرى الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان ومدحت سنجار، زيارة لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو كجزء من زيارتهما لأحزاب المعارضة من أجل دعم “اقتراح انتخابات مبكرة” في البرلمان.

وبعد الاجتماع أدلى قادة الحزبين ببيان أمام الصحافة، وأكدوا على التشاور المشترك والحوار.

وقال كيليتشدار أوغلو، إنه يجب أن تعطي المعارضة الأولوية للسلام وليس القتال، ويجب أن يجلس الجميع ويتحدثون سويا.

كما أوضحت بولدان الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي أنهم اقترحوا على كيليتشدار أوغلو تقديم طلب إجراء انتخابات مبكرة بشكل مشترك إلى البرلمان التركي.

وقال مدحت سنجار إن “هذه الأزمات هي أيضًا أزمة في نظام الإدارة. نحن بحاجة إلى التغلب على أزمة الإدارة وأزمة نظام الإدارة معًا. هذا هو أساس عملنا. المطالبة بانتخابات مبكرة”.