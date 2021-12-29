أنقرة (زمان التركية) – قالت الكاتبة في صحيفة “خبر ترك” التركية نيهال بانجيسو قاراجا إن الحكومة التركية تهدف إلى جعل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو محظورا سياسيا.

تصريحات قاراجا جاءت خلال مقال لها بالصحيفة، تعليقا على فتح السلطات التركية تحقيقات ضد بلدية إسطنبول بتهمة الإرهاب.

وأوضحت قاراجا أنه قد تستعيد حكومة حزب العدالة والتنمية سيطرتها على بلدية إسطنبول مرة أخرى من خلال تعيين “وصي” عليها، وذلك بعد عملية التفتيش التي بدأتها وزارة الداخلية ضد موظفي بلدية إسطنبول الكبرى بدعوى الصلة بالإرهاب.

أضافت قاراجا أن الحكومة تفكر أيضا في إخراج عمدة بلدية إسطنبول إمام أوغلو من المعادلة، بجعله محظورا سياسيا.

كما أكدت قاراجا أن هدف حكومة أردوغان من هذه الخطوة هو رغبتها في التغلب على المأساة الاقتصادية من خلال الحصول على عائدات بلدية إسطنبول الضخمة.

يذكر أن موارد بلدية إسطنبول كانت مصدر رئيس لتمويل مشاريع أردوغان الداخلية والخارجية، خاصة في الشرق الأوسط، مما دفعه إلى فعل كل شيء لاستعادتها بعدما اختطفها منه مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في انتخابات 2019 المحلية.