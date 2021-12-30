أنقرة (زمان التركية) – أضفى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، طابعًا دينيا على تصريحاته، خلال كلمة ألقاها بشعبة حزب العدالة والتنمية في ولاية بورصا، في محاولة لكسب رضا ودعم فئات محافظة لسياساته.

قال صويلو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية: “الله عز وجل يعلم أننا لم نخن شعبنا قط.. نعم، لم نخنْ شعبنا مهما هاجمونا. ولذلك عليكم أن لا تنظروا إلى أعمالنا وأفعالنا فقط.. لسنا من نعمل وننجز! بل نحن نؤمن بأن الله هو من يجعلنا نعمل وننجز”.

مؤخرًا أعلنت وزارة الداخلية بدء حملة تفتيش ضد بلدية إسطنبول على خلفية ادعاءات انتماء نحو 500 موظف بها لتنظيمات إرهابية. قال وزير الداخلية، سليمان سويلو، أن هذا التحقيق ضروري وأنهم: “مضطرون له لإبقاء تركيا في حالة تأهب”.

المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، انتقد وزير الداخلية التركية، وقال عبر تويتر: “إنهم يرفعون المصاحف على رؤوس سيوفهم ويحتمون بآيات القرآن كما فعل أنصار معاوية. يحاولون أن يجعلوا الله وآياته “شاهدًا” لشرعنة ما ارتكبوه من جرائم وافتراءات. فليفعلوا ما يحلو لهم. لن ينجوا من إرادة الشعب ولا من ميزان العدل”.

في حين وجه المحلل السياسي سعيد صفاء، تساؤلات إلى سليمان صويلو الذي اتهمه زعيم المافيا سادات بكر بالإشراف على سوق المخدرات في تركيا والمنطقة: “آلله يأمركم أن تتاجروا بالمخدرات؟ آلله يأمركم أن تحولوا تركيا ومدينة إسطنبول إلى مركز لتجارة الكوكايين والمخدرات؟ آلله يأمركم أن تسرقوا وتنهبوا وتمارسوا الفساد؟ آلله يأمركم بسرقة مليارات الدولار من أموال الشعب في ليلة واحدة؟ آلله يأمركم أن تضطروا الناس إلى الاصطفاف في طوابير الخبز الرخيص؟ آلله يأمركم أن تهجّروا مئات الآلاف من منازلهم وتسيطروا على أموالهم وتعتقلوا النساء الحوامل والأطفال الرضع بدعوى المشاركة في الانقلاب؟ آلله يأمركم أن تقتلوا المواطنين الأكراد وتدمروا قراهم؟ آلله يأمركم أن تعتبروا كل من ليس منكم إرهابيا؟ آلله يأمركم أن تعتقلوا وتعذبوا الطلبة العسكريين الذين وقعوا فريسة لمؤامرتكم الانقلابية؟ نعم، الحقيقة أن الإله الذي تؤمنون به هو الذي يأمركم بهذه الأفعال الشنيعة؛ وذلك لأنكم اتخذتم الشيطان إلهًا”، على حد قوله.