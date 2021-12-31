أنقرة ( زمان التركية) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو يريد إحداث الفوضى بذهابه إلى المؤسسات الدولة بطريقة عشوائيًا .

وأضاف أن زيارة كليجدار أوغلو، لوزارة التربية والتعليم تعد تهديد للمسؤولين والموظفين واقتحام المؤسسات العامة وارتكاب نوع من اللصوصية السياسية .

وتابع أن كليجدار أوغلو ذهب إلى البنك المركزي وخرج ليشرح الأكاذيب ثم حاول التوجه لهيئة الإحصاء التركية وعندما منع قال أن الإحصاءات الصادره عنه كاذبه والآن ذهب إلى وزارة التربية .

وأشار أنه بغض النظر عما إذا كان يحاول إظهار نفسه ديمقراطيًا بطريقة أو بأخرى، فإن الفاشية في جينات الحزب الذي يقوده تظهر هكذا، ويبقى عند الباب لأنه يذهب إلى المؤسسات العامة بأمر واقع. وآخر زيارة له كانت إلى وزارة التربية الوطنية وقال أن التعينات الجديدة فيها ليش وفق المعايير .

وقال مخاطبًا كليجدار أوغلو، ليس من الممكن أبدا إفساد مؤسسات الدولة، ولن تتمكن من دخول مؤسسات الدولة بشكل عشوائي مرة أخرة”