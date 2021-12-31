أثينا (زمان التركية) – لطالما تردد اسم المهاجم الأرجنتيني إسماعيل حسين بلانكو بقوة للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، في عام 2015، كون اللاعب من أصول “مصرية” لكن السؤال هل هو كذلك؟

أجرى موقع “صدى البلد “المصري حوارا مع المهاجم البالغ 38 عاما بشأن جذوره المصرية، وموقفه من تمثيل الفراعنة، والعديد من الأمور التي تخص الكرة المصرية.

وأكد اللاعب أنه لا يمتلك الجنسية المصرية، وليس لديه أي جذور مصرية.

وعند سؤاله عن محاولات ضمه لصفوف منتخب مصر في السابق، خاصة عند تولي المدرب السابق هيكتور كوبر مهمة الإشراف على “الفراعنة”، أجاب:” نعم، عندما كنت في لاعبا في الدوري اليونان في عام 2008، علمت أن هناك اهتماما مصريا بي، كما تلقيت اتصالات من جانب المنتخب المصري في 2014 أو 2015 لتمثيل المنتخب، ولكن الأمر لم يتم في النهاية”.

ونفى اللاعب تلقيه أي عرض من أندية الدوري المصري.

بدأ بلانكو مسيرته في الاحترافية بالانضمام إلى نادي أتليتيكو كولون الأرجنتيني عام 2002، ولعب له حتى 2007، ثم انتقل بعد ذلك إلى أيك آثينا اليوناني، ليتوهج معه بشدة، حيث سجل 55 هدفا في 129 لقاء.

ويعد فريق برشلونة الإكوادوري من أبرز محطات إسماعيل بلانكو، حيث ارتدى قميصه في الفترة من 2014 حتى 2016، وسجل معه 29 هدفا في 81 لقاء.

يلعب إسماعيل بلانكو حاليا في صفوف نادي ياليسوس اليوناني.