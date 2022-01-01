أنقرة (زمان التركية) – تفوق تحالف الأمة المعارض في تركيا على تحالف الشعب الحاكم، في استطلاع رأي يعد الأخير في عام 2021.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة ORC Research، كشفت نتائجه أن معدل تأييد تحالف الأمة 40.6٪، متجاوزًا تحالف الشعب، الذي يبلغ إلى 39.4٪ من الأصوات.

الاستطلاع أجري في الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر بمشاركة 3675 شخصًا في 41 ولاية تركية.

بلغ معدل تأييد حزب الشعب الجمهوري في الاستطلاع 25.1٪، وحزب الخير 15.5 بالمائة.

أما معدل تأييد حزب العدالة والتنمية فسجل 30.8 في المائة، فيما كان معدل تأييد حزب الحركة القومية 8.6٪، كان معدل تصويت حزب الشعوب الديمقراطي 8.3٪.