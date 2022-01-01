أنقرة (زمان التركية) – حل التركيين جان يامان وباريش مراد ياغجي، في قائمة الوجوه الأكثر وسامة في العالم.

موقع TC Candler ومقره الولايات المتحدة، حدد أكثر 100 وجه وسيم في العالم.

وبينما احتل الممثل التركي، جان يامان المرتبة 28 في قائمة “أكثر 100 وجه وسيم لعام 2021″، احتل الموديل التركي باريش مراد ياغجي المرتبة 31.

والمسابقة التي تقام منذ عام 1990، كان من ضمن المرشحين فيها أيضا التركيان شاتاي أولسوي وأكين أوزأوزو.

قائمة TC Candler تنتقي من ملايين الاقتراحات المقدمة من الجمهور من ينطبق عليهم الصفات العالمية للجمال.

كما يتم أخذ تفاصيل مثل الأناقة والأصالة والجرأة والعاطفة والطبقة والتوازن والأمل في الاعتبار.