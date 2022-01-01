أنقرة (زمان التركية) – لم يشارك 54 برلمانيا تركيا في أي أعمال برلمانية خلال عام 2021 الماضي، وكان غالبية هؤلاء من حزب العدالة والتنمية.

الـ54 نائبا، الذين لم يشاركوا في أي أعمال برلمانية 47 منهم من حزب العدالة والتنمية، ونائب واحد من حزب الشعب الجمهوري، وثلاثة نواب من حزب الحركة القومية، ورئيس حزب التجديد ونائبين مستقلين.

ورغم أن هؤلاء النواب لم يشاركوا في أي أنشطة برلمانية حصل كل منهم على راتب يزيد عن 300 ألف ليرة خلال العام الماضي.

وخلال العام الماضي، تمت إعادة 7271 من الاستجوابات المكتوبة التي تم تقديمها إلى البرلمان لأن الوزراء لم يجيبوا عليها. وظل عدد الاستجوابات التي تم الرد عليها ألفين استجواب فقط.

وبلغ عدد قرارات البرلمان المعتمدة، والتي تم تنفيذها دون موافقة الرئيس مثل انتخاب أعضاء في اللجان، وإرسال عسكريين إلى الخارج 38 قرارا.