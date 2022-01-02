أنقرة (زمان التركية) – زاد عدد المليونيرات في تركيا بنسبة 65 في المائة في تركيا خلال العام الماضي 2021، وفقا لبيانات رسمية.

وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، ارتفع إجمالي عدد المليونيرات المقيمين في تركيا وخارجها بنسبة 65 بالمائة في نوفمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي ودائع أصحاب الملايين المذكورين بمقدار 1 تريليون 260 مليار 809 مليون ليرة تركية في العام الماضي. بلغ متوسط ​​مبلغ الإيداع لكل مليونير 6 ملايين و 345 ألف ليرة.

كما زاد عدد المودعين الذين لديهم ودائع بقيمة مليون ليرة تركية أو أكثر في حسابهم بمقدار 202 ألف في العام الماضي إلى 511 ألفًا 685. في نفس الفترة من العام الماضي، كان هذا العدد 309 آلاف 730 شخص.

وكشفت البيانات أن 960 مليار 306 مليون ليرة من ودائع أصحاب الملايين المقيمين بالعملة المحلية، 1 تريليون 964 مليار 496 ليرة من حسابات الودائع بالعملات الأجنبية، و 107 مليار 610 مليون ليرة من ودائع المعادن الثمينة. مقارنة بالعام الماضي، كانت هناك زيادة كبيرة في حسابات ودائع المعادن الثمينة.

يذكر أنه بحسب بيانات الاتحاد التركي لنقابات العمال (Türk-İş)، ارتفع حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 4 آلاف و 13 ليرة وخط الفقر إلى 13 ألفًا و 73 ليرة في ديسمبر. كما ارتفعت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الواحد إلى 4 آلاف 927 ليرة.