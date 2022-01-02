أنقرة (زمان التركية) – كشف البروفيسور تمال كوتيل المدير العام لصناعة الطيران التركية، أن سلاح الجو التونسي يستخدم طائرات بدون طيار تركية الصنع.

تصريحات كوتيل جاءت خلال رسالة له بمناسبة العام الجديد 2022.

وأوضح كوتيل أن الطائرات بدون طيار التركية التي تم تسليمها إلى تونس تتمتع بقدرة عالية من العمل.

يذكر أنه في عام 2019، بدأت المفاوضات الثنائية بين وزارة الدفاع التونسية وشركة صناعة الطيران التركية (TUSAŞ) لشراء طائرات بدون طيار.

وخلال الأشهر الأولى من عام 2020، تم توضيح قضايا التدريب والتمويل للطائرات بدون طيار وتم إحراز تقدم في المفاوضات. في النهاية، تم توقيع اتفاقية تصدير بقيمة 80 مليون دولار تقريبًا بين تركيا والقوات الجوية التونسية.

وفي نطاق الاتفاقية، تم التخطيط لتسليم 3 طائرات بدون طيار و3 أنظمة تحكم أرضية إلى قيادة القوات الجوية التونسية.

وتلقى أفراد صيانة القوات الجوية التونسية تدريبات على الصيانة في تركيا لمدة سبعة أسابيع واكتسبوا الكفاءة في مختلف الموضوعات.

يذكر أن تركيا صدرت لعدة دول حليفة مثل أذربيجان وأوكرانيا وإثيوبيا طائرات بدون طيار.