أنقرة (زمان التركية) – قال قيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن زيادة الأسعار في تركيا “ستذهب مثلما جاءت”.

عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الحاكم مجاهيد بيرينجي، إنضم إلى مطلقي التصريحات المثيرة للانتباه حول زيادة الأسعار في تركيا.

مجاهيد بيرينجي، علق على زيادة الأسعار بقوله: “ستذهب الزيادة كما جاءت … ليست هناك حاجة لرد فعل فوري”.

يذكر أن بيرينجي كان قد أثار الجدل أيضا مؤخرا بعد ارتدائه وشاح يبلغ ثمنه 5302 ليرة تركية.

ارتفاع الأسعار في تركيا

رفعت الحكومة في تركيا أسعار الغاز والكهرباء مع حلول العام الجديد، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة ومعدل تضخم نقدي متصاعد.

قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا إن أسعار الكهرباء ارتفعت بنحو 50% للأسر ذات الطلب المنخفض، في حين تم زيادتها بأكثر من 100% للمستخدمين التجاريين ذوي الطلب المرتفع.

قالت شركة “بوتاش” لأنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة إن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 25% للاستخدام السكني، و50% للاستخدام الصناعي في يناير.

من المنتظر أن يسفر ارتفاع الأسعار مؤخرًا عن زيادة معدل التضخم النقدي السنوي، الذي تخطى 21% في نوفمبر الماضي.