أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” إنه رغم إعلان حكومة حزب العدالة والتنمية عدم إجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه يتم اتخاذ خطوات ملموسة تؤكد على نية الرئيس رجب طيب أردوغان في إجراء انتخابات مبكرة.

ولفتت الوكالة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والودائع الجديدة، كأبرز الخطوات التي تؤدي إلى هذا الإستنتاج.

وأضافت الوكالة أن الفارق بين القرارين 5 أيام فقط، مشيرة إلى أن مضاعفة الأجور مع الزيادة الحادة في الليرة في عام 2022 تشير إلى أن أردوغان، الذي فقد شعبيته منذ فترة طويلة بحسب استطلاعات الرأي، قد يرغب في اتخاذ إجراءات في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية متحدثًا لوكالة رويترز، إن الروح المعنوية داخل الحزب ارتفعت الأسبوع الماضي، مضيفا: “ستتخذ خطوات جديدة لإراحة شرائح أخرى من المجتمع”.

من ناحية أخرى، قال مسؤول كبير آخر للوكالة، “الآثار طويلة المدى لهذه الخطوات ستزيد الدعم. لم يعد هناك جو من الذعر في البلاد. الآن سنواصل بهدوء اتخاذ الخطوات الصحيحة”.

وتتزايد مطالب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات مبكرة، في حين يرفض أردوغان بشدة في ظل تأثر شعبيته بالتراجع الاقتصادي الذي تشهده تركيا حاليا.

وكان الرئيس التركي، جدد مؤرًا رفضه عقد انتخابات مبكرة في البلاد وقال إن موعد الانتخابات في تركيا هو يونيو 2023، و”لن يكون هناك انتخابات مبكرة بأي حال من الأحوال”.