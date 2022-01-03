أنقرة (زمان التركية) – مع الزيادات الأخيرة التي فرضتها الحكومة في أسعار الطاقة، ارتفعت فاتورة الكهرباء الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد في تركيا من 210.6 إلى 370.8 ليرة تركية.

مع بداية العام الجديد، أقرت الحكومة التركية زيادة على الكهرباء والغاز الطبيعي.

وستؤدي هذه الارتفاعات، التي تم تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2022، إلى زيادة الفواتير الشهرية بشكل كبير وزيادة التضخم الذي سجل الشهر الماضي 36 بالمئة، من خلال الانعكاس على جميع الأسعار في القطاعات التي يكون مصدرها الرئيسي الكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة المهندسين الكهربائيين (EMO)، جمزة بال، إنه مع الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، ارتفعت فاتورة الكهرباء الشهرية لعائلة مكونة من 4 أفراد في تركيا من 210.6 إلى 370.8 ليرة تركية.

وأضافت بال: “كان المبلغ المدفوع لفاتورة الكهرباء من قبل عائلة مكونة من أربعة أفراد هو 94.8 ليرة تركية في عام 2016. بينما كان هذا المبلغ 94.7 ليرة تركية في عام 2017، و 137.3 ليرة تركية في عام 2018، فقد وصل إلى 163.2 ليرة تركية في عام 2019 ، و 183.4 ليرة تركية في عام 2020، و 210.6 ليرة تركية في عام 2021”.

ووفقًا لحسابات أولجون صاريقايا رئيس مجموعة عمل الطاقة في إحدى غرف للمهندسين الميكانيكيين الأتراك، فإن مجموع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والهاتف والإنترنت، والتي كانت حوالي 760 ليرة تركية العام الماضي، ستصل إلى 997.69 ليرة تركية لعائلة تعيش في اسطنبول اعتبارًا من 1 يناير 2022، ولأسرة تعيش في أنقرة وصل إلى 1025 ليرة تركية.

وأكد صاريقايا أن الزيادات بنسبة 50-125٪ التي تمت اعتبارًا من 1 يناير 2022 “غير مقبولة”، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة توضيح سبب ارتفاع معدلات الارتفاع.