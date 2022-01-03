أنقرة (زمان التركية) – حققت السعودية التي قاطعت قبل أشهر المنتجات التركية، صادرات قياسية إلى تركيا وفق بيانات رسمية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية، تراجعت إلى 189 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021.، بعد أن كانت 3.2 مليار دولار في عام 2019.

أما واردات تركيا من السعودية، فحطمت الرقم القياسي بارتفاعها إلى 3 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021، بعد أن كانت 1.7 مليار دولار في عام 2020.

وبالتالي، كان لدى تركيا عجز كبير في التجارة الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل السعودية، التي تواصل مقاطعة المنتجات التركية منذ اكتوبر 2020.

وشكلت المنتجات الكيماوية الجزء الأكبر لواردات تركيا من السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار.

يذكر أن دول الخليج بجانب مصر رفعت الحظر السياسي والاقتصادي عن قطر في يناير 2021، والذي طبق لمدة 3.5 سنوات. كما استؤنفت التجارة بين السعودية وقطر، لكن المقاطعة الفعلية لتركيا، التي دعمت قطر وأرسلت جنودًا إلى هذا البلد خلال فترة الحظر، لم تتوقف.

من جهة أخرى أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن زيارة إلى السعودية في فبراير/ شباط المقبل ووعد بحل أزمة الصادرات التركية.