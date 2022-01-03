أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي تزايد نسبة انعدام الثقة في السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية لدى ناخبي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية شريكا التحالف الحاكم.

خلال استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوضح 76 في المئة من المشاركين أن ثقتهم في السياسات الاقتصادية للسلطة الحاكمة تتضاءل في حين أشار 9 في المئة من المشاركين إلى تزايد ثقتهم بالسياسات الاقتصادية للدولة.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية أوضح 36.4 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية أن ثقتهم في السياسات الاقتصادية للسلطة الحاكمة تتلاشى.

وبلغت هذه النسبة نحو 97.4 في المئة بالنسبة لناخبي حزب الشعب الجمهوري ونحو 92.4 في المئة على صعيد ناخبي حزب الخير ونحو 50.7 في المئة على صعيد ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي و82.9 في المئة على صعيد ناخبي حزب الديمقراطية والتقدم.

هذا وأكد 28.3 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و20.5 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية أن ثقتهم في السياسات الاقتصادية للحكومة تتزايد.