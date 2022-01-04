أنقرة (زمان التركية) – تفاخر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيادة صادرات تركيا، في حين سجل العجز التجاري 45.9 مليار دولار، في ظل توسع الاعتماد على الواردات من الخارج.

وحول إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2021، قال الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي من إسطنبول إن إجمالي صادرات تركيا خلال عام 2021 بلغت 225 مليار و368 مليون دولار وهو ما يعكس زيادة بنحو 32.9 في المئة مقارنة بالعام السابق مفيدا أن الاقتصاد التركي تغيير جذريا.

وأضاف أردوغان أن إحصاءات العامين الماضيين تعكس نجاح تركيا، قائلا: “لأول مرة في التاريخ تتجاوز صادراتنا 200 مليار دولار وتتجاوز أهداف برنامج المدى المتوسط. خلال الربع الثالث من العام الماضي تجاوزت حصة تركيا من الصادرات العالمية حاجز 1 في المئة لأول مرة. نبع 92 في المئة من النمو من صافي صادراتنا من السلع والخدمات”.

وخلال عام 2021 بلغ حجم صادرات تركيا 225.4 مليار دولار، بينما سجلت الواردات 271.3 مليار دولار ما يعكس عجزا بميزان التجارة الخارجية بقيمة 45.9 مليار دولار.

وعلى سبيل المثال فبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، تراجعت صادرات تركيا إلى السهودية وبلغت 189 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021، بعد أن كانت 3.2 مليار دولار في عام 2019.

في حين أن واردات تركيا من السعودية، فحطمت الرقم القياسي بارتفاعها إلى 3 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2021، بعد أن كانت 1.7 مليار دولار في عام 2020.

وإجمالا بلغت نسبة الصادرات للواردات نحو 83.1 في المئة.

يُذكر أن عجز التجارة الخارجية بلغ نحو 29.5 مليار دولار في عام 2019 و49.8 مليار دولار في عام 2020.