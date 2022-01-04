المعارضة التركية تظهر عضلاتها في تجمع جماهيري مشترك

دعا كل من رئيسي حزبي “الشعب الجمهوري” و”الخير”، الذين يشكلان الركنين الأساسيين لتحالف الشعب المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وضع صناديق الاقتراع أمام الشعب من أجل الخروج من أزمات تركيا الحالية، وذلك في خطابهما خلال تجمع جماهيري مشترك عقد أمس الاثنين في مدينة مرسين الساحلية.

خاطبت رئيسة حزب الخير الرئيس أردوغان قائلا: “إن كل تركيا تبكي، عليك التوجه للانتخابات فورا، استسلم لصناديق الاقتراع”، في حين وجه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو خطابه للشباب الذين سيصوتون لأول مرة قائلاً: “أيها الشباب إنهكم ستذهبون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة، وسوف تغيرون حكومة استبدادية من خلال وسائل ديمقراطية لأول مرة، وسوف تتركون إرثًا مهمًّا للغاية في تاريخ السياسة في كل العالم”.

أردوغان يتوجه إلى السعودية الشهر القادم

في تصريح على هامش فاعلية لكبار المصدرين الأتراك أمس الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سوف يتوجه في فبراير إلى السعودية بعد سنوات من التوتر في العلاقات بين البلدين.

جاء هذا التصريح بعد أن طالبت إحدى سيدات الأعمال التركيات من أردوغان أخذ زمام المبادرة من أجل حل أزمة الصادرات التركية إلى السعودية بعد مقاطعة “غير رسمية” للبضائع التركية منذ أكتوبر عام 2020.

التضخم الشهري في تركيا أعلى من السنوي في دول العشرين

كشفت البيانات الرسمية للتضخم النقدي في تركيا أن الزيادة الشهرية بالتضخم أعلى من السنوية في جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين.

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 13.58% في ديسمبر، ووصل إلى 36.08% على أساس سنوي، في قفزة هائلة خلال شهر واحد حيث كان التضخم في نوفمبر الماضي 21.31%، في حين أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) المستقلة أن معدل التضخم النقدي في تركيا لمدة 12 شهرًا بلغ 82.81% والزيادة في الشهر الأخير بلغت 19.35%.

وفيما يلي أرقام التضخم السنوي في دول مجموعة العشرين، بما في ذلك تركيا، بحسب البيانات الرسمية:

اليابان: 0.6%؛ السعودية: 1.1%؛ سويسرا: 1.5%؛ إندونيسيا: 1.87%؛ الصين: 2.3%؛ فرنسا: 2.8%؛ أستراليا: 3%؛ إيطاليا: 3.7%؛ كوريا الجنوبية: 3.7%؛ سنغافورة: 3.8%؛ كندا: 4.7%؛ منطقة اليورو: 4.9%؛ الهند: 4.91%؛ بريطانيا: 5.1%؛ ألمانيا: 5.2%؛ هولندا: 5.2%؛ جنوب إفريقيا: 5.5%؛ إسبانيا: 6.7%؛ الولايات المتحدة الأمريكية: 6.8%؛ المكسيك: 7.37%؛ روسيا: 8.39%؛ البرازيل: 10.74%؛ تركيا: 36.08%؛ الأرجنتين: 51.2%.

جولدمان ساكس: التضخم في تركيا سيتجاوز 40% في الربع الأول

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يتجاوز معدل التضخم في تركيا حاجز 40% خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس الاثنين عن بلوغ معدل التضخم السنوي للعام الماضي 36.08%، وهى النسبة الأعلى على الإطلاق منذ سبتمبر 2002.

أردوغان يستعد لرفع الحصانة عن 28 برلمانيا معظمهم أكراد

تسلمت رئاسة البرلمان التركي اليوم الثلاثاء 40 ملفًّا يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن 28 نائبا، 25 منهم من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بمن فيهم رئيسة الحزب بيرفين بولدان.

وأفادت الأنباء أن ملفات رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المعارضين تم إرسالها إلى لجنة العدل الدستورية المشتركة من أجل الشروع في الإجراءات الرسمية.

أردوغان يواصل تصفية الجيش بذريعة مكافحة منظمة فتح الله كولن

أصدر نظام أردوغان قرارا باعتقال 99 عسكريًّا في قيادة قوات الدرك، بتهمة الصلة بما سماه منظمة فتح الله كولن، بعد فصلهم في وقت سابق بسبب التهمة ذاته.

يذكر أن المحلل التركي المعروف سعيد صفاء، رئيس تحرير موقع “خبر دار”، يقول بأن الرئيس أردوغان يقوم بتصيفة “غير المرغوبين فيهم” من المؤسسة العسكرية بذريعة “مكافحة منظمة فتح الله كولن”.

ولي العهد السعودي يشترط على أردوغان لعودة العلاقات

بعد إعلان أردوغان أنه سيزور السعودية خلال فبراير المقبل، أكد مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الأمير محمد بن سلمان اشترط على أردوغان ووسائل الإعلام الموالية له أن يتعهدوا بعدم الحديث مرة أخرى عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

تضاعف الودائع الأجنبية في البنوك رغم تدابير أردوغان

كشف تقرير نشرته صحيفة “جمهوريت” التركية أن الودائع الأجنبية في البنوك التركية شهد ارتفاعا ملحوظا على الرغم من خطوات أردوغان الاقتصادية المحفزة على الإيداع بالليرة.

أظهر التقرير أن إجمالي الودائع الأجنبية بالبنوك التركية ارتفع إلى 460 مليار دولار في 28 ديسمبر بعد أن كان 260 مليار دولار في 17 من الشهر ذاته، علمًا أن المحللين الاقتصاديين المحليين والدوليين يتوقعون زيادة الإقبال على الدولار واليورو في حال استمرار تقلبات الليرة التركية.