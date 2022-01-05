أنقرة (زمان التركية) – قال الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، إن تركيا تشهد زيادة أسعار واضطهاد، ولكن أيضا يبقى هناك أمل.

كلمات دميرطاش المعتقل منذ ما يقرب من 5 سنوات، جاءت من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر.

دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، قال إن من يظن أن الناس لا يفهمون ما يجري ويقللون من الناس سيختفون من المشهد السياسي. خاصة إذا تمكن الناس من التكاتف من أجل مستقبلهم المشرق، فلا أحد يستطيع إيقاف هؤلاء الناس.

وأضاف الزعيم الكردي: “هناك زيادة أسعار، هناك اضطهاد، لكن هناك أمل، هناك حل”.

وأكد دميرطاش على أن الانتخابات المبكرة هي الخيار العاجل في تركيا بالوقت الراهن.