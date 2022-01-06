أنقرة (زمان التركية) – تبين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنصل عن المسؤولية فيما يخص الانتهاكات التي ترتكب حكومته ضد مئات الآلاف من الموظفين العامين، وذلك عقب تلقي تركيا تحذيرا أوروبيا في هذا الصدد.

كشف باريش بهليفان، كاتب العمود في صحيفة “جمهوريت” أن وزير العدل عبد الحميد غول نقل تحذيرات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اعتقال آلاف القضاة والمدعين العامين بسرعة فائقة بعد إقالتهم إلى الرئيس أردوغان.

من جانبه أعطى أردوغان جوابًا مفاجئًا لوزيره قائلا: “الرجال (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) محقون ومصيبون في حكمهم! فلماذا اعتقلتم هؤلاء الناس إن لم تكن هناك أدلة؟”، على حد قوله.

يرى مراقبون أن أردوغان يسعى للهروب من التعويضات المالية العملاقة التي تقررها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للأتراك المهضومة حقوقهم بذريعة الصلة بمحاولة الانقلاب المزعوم في 2016، عن طريق تحميل المسؤولية على وزراء معينين وأعضاء الجهاز الأمني والقضائي.