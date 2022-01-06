نيويورك (زمان التركية) – أدرجت مجلة تايم الأمريكية تركيا تحت قيادة رئيسها رجب طيب أردوغان ضمن قائمة أكبر المخاطر العالمية لعام 2022.

فقد وضع كاتب السياسة الخارجية ورئيس تحرير مجلة تايم إيان بريمر تركيا أردوغان في المرتبة العاشرة في قائمة “أكبر 10 مخاطر عالمية لعام 2022”.

وكتب بريمر: “الرئيس أردوغان سيزيد من تقويض السمعة الدولية لبلاده وخفض مؤشراتها الاقتصادية إلى مستويات دنيا من أجل عكس مسار استطلاعات الرأي ورفع شعبيته المتدهورة قبل انتخابات 2023”.

كما لفتت مجلة تايم إلى أن “أردوغان سيتبع سياسة خارجية أكثر عدوانية لصرف انتباه الناخبين عن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا”.