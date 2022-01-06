إسطنبول (زمان التركية) – قال أعضاء “منظمة الدول التركية” إن السلطات الكازاخستانية تملك الإمكانيات لاستعادة النظام والهدوء في البلاد، وأكدوا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الذي تحتاجه كازاخستان لتحقيق ذلك.

وأضافت في البيان: “نعول على الفطرة السليمة للشعب الكازاخستاني الشقيق ورغبته في العودة إلى الحياة الطبيعية. ونعتقد أن السلطات الكازاخستانية قادرة على استعادة الهدوء والنظام”.

وتشهد كازاخستان مظاهرات عنيفة في عدد من المدن، بدأت بمظاهرات في الأيام الأولى من العام الجديد، في مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، احتجاجا على مضاعفة أسعار الغاز للمواطنين.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.