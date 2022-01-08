أنقرة (زمان التركية) – فاقت شعبية حزبي الخير والشعب الجمهوري في تحالف الأمة المعارص، شعبية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في تحالف الشعب الحاكم، وفق 103 استطلاع رأي أجرى خلال عام 2021.

رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة أوراسيا لاستطلاعات الرأي قال إن نتائج 103 استطلاع رأي أجرته 21 مؤسسة أبحاث مختلفة تشير إلى أن نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، ترتفع بأربع نقاط على حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

ووفقًا لهذه النتائج، بعد توزيع الأصوات المترددة، انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية من 37 بالمائة في يناير 2021 إلى 31 بالمائة في ديسمبر 2021.

وفي إشارة إلى وجود “تراجع منهجي” في شعبية تحالف الشعب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، صرح أوزكيراز أن تأييد حزب الحركة القومية انخفض من 9.2 بالمائة في يناير إلى 7.3 بالمائة في ديسمبر.

وبخصوص معدلات التصويت لأحزاب تحالف الأمة المعارض، قال كمال أوزكيراز: “ارتفعت شعبية حزب الشعب الجمهوري من 24.1٪ في يناير إلى 26.7٪ في ديسمبر. في حين أن معدل تاييد حزب الخير الذي كان 13.5 في يناير، يبدو أنه ارتفع إلى 14.8 في سبتمبر”.

وقال كمال أوزكيراز إن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي” حقق دائما معدل تأييد أعلى بنسبة 10 في المائة وظل فوق العتبة الانتخابية.