أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق طرابزون سبور علي نظيره مالاتيا سبور بهدف مقابل لا شيء.

المباراة عقدت ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري التركي الممتاز، في استاد ميديكال بارك في إسطنبول.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح طرابزون سبور أدرياس كورنيليوس في الدقيقة 23.

يذكر أن طرابزون سبور حصل على لقب الفريق الذي أنهى النصف الأول من الموسم بأكبر عدد من النقاط في تاريخ الدوري الممتاز، بإجمالي نقاط 49.

أما مالاتيا سبور فيأتي في المركز الـ20، بإجمالي 15 نقطة.

ويأتي في المركز الثاني كونيا سبور بإجمالي 39 نقطة.