أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه لا يرحب بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكرونإن في تصريحات خلال مقابلة مع صحيفة “Le Parisen” الفرنسية: “مشروع أردوغان للسياسة والحضارة لا يتوافق مع القيم الأوروبية، تركيا تنفذ مشروعا لتوسيع الإسلام السياسي”.

وأشار ماكرون إلى أن تركيا التي تود أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بجمهورية قبرص، وتنتهج سياسة عدوانية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ويدعم ماكرون مقترح عقد شراكة استراتيجية مع تركيا، دون انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ومؤخرا قال الاتحاد الأوروبي إن تركيا تواصل الإبتعاد عن معايير الانضمام إلى الكتلة الأوروبية. جمدت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي في عام 2016 بسبب القمع الذي شهدته البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.